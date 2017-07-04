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UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemlerden Alper Ulusoy'a UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanşı, Ali Palabıyık'a da 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerinde görev verdi.

04 Temmuz 2017 Salı 14:51
UEFA'dan Türk hakemlere görev

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Alper Ulusoy, 6 Temmuz Perşembe günü Bulgaristan'ın Botev Plovdiv ile Arnavutluk'un Partizani takımları arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

Bu maçta Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Ali Palabıyık da Gürcistan'da devam eden 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerinde, 5 Temmuz Çarşamba günü Çekya ile Portekiz arasında oynanacak A Grubu müsabakasını yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Daniel Da Costa (Lüksemburg) ve Yury Khomchenko (Belarus) yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gürcistan'dan Giorgi Kruashvili.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:51
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