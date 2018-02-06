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UEFA'dan Türk hakem Kalkavan'a görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Mete Kalkavan'ı yarın Bosna Hersek'in Zelijeznicar ile İspanya'nın Atletico Madrid genç takımları arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi play-off maçında görev verildi.

06 Şubat 2018 Salı 17:04
UEFA'dan Türk hakem Kalkavan'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Grbavica Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak karşılaşmada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Haris Kaljanac olacak.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:04
  1. Atletico Madrid
  2. Futbol
  3. Mete Kalkavan
  4. UEFA
  5. UEFA Gençlik Ligi Play Off
  6. Zelijeznicar

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