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UEFA'dan Süper Lig devine şok! Men cezası...

Galatasaray'da yaşanan sürekli zarardan sonra UEFA'nın Galatasaray'a men cezası verileceği kaydedildi.

15 Şubat 2018 Perşembe 13:06
UEFA'dan Süper Lig devine şok! Men cezası...

Galatasaray'ı içinde bulunduğu ekonomik çıkmazdan kurtarmak için çare arayan başkan Mustafa Cengiz, göreve gelir gelmez mali tabloları inceleme altına aldı. UEFA ile 9 Mart'ta masaya oturacak olan Cengiz, yapılan detaylı araştırma sonucu vahim rakamlara ulaştı. 

Galatasaray Sportif AŞ'nin Ocak 2011-Kasım 2017 tarihleri arasında 298 milyon Euro zarar ettiği ortaya çıktı. 300 milyon Euro'ya yakın zararın 122 milyon Euro'su Ünal Aysal dönemine, 58 milyon Euro'su Duygun Yarsuvat dönemine ait. 118 milyon Euro zarar ise Dursun Özbek'in 2 buçuk senelik başkanlığında gerçekleşti. Sportif AŞ'de zarar tavan yapmışken sarı-kırmızılı kulübün UEFA ile yapacağı görüşmeden ceza almadan çıkması imkansız görülüyor ve 3 ihtimal üzerinde duruluyor:

1- En kötü senaryoda Galatasaray tekrar Avrupa kupalarından men edilecek. (Sarı-kırmızılı takım, FFP çerçevesinde 2016-17 sezonunda Avrupa kupalarına alınmamıştı.)

2- Galatasaray'a transfer yasağı gelecek.

3- En iyi senaryoda ise UEFA Galatasaray'a transferde 'sattığın kadar al' diyecek ve takıma maaş bütçesi kısıtlaması getirecek.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 13:06
  1. UEFA
  2. Galatasaray
  3. MEN CEZASI
  4. futbol

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