UEFA'dan Sarvan'a görev
UEFA gözlemcisi Sarvan, UEFA Avrupa Ligi'nde Kazakistan'ın Astana ile Portekiz'in Sporting Lizbon ekipleri arasında yarın oynanacak son 32 turu ilk maçında görevlendirildi.14 Şubat 2018 Çarşamba 21:47
UEFA gözlemcisi Oğuz Sarvan, UEFA Avrupa Ligi'nde Kazakistan'ın Astana ile Portekiz'in Sporting Lizbon ekipleri arasında yarın oynanacak son 32 turu ilk maçında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sarvan'ın görev alacağı karşılaşma, Kazakistan'daki Astana Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak.
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