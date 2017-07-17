UEFA'dan kötü haber!

UEFA resmi sitesinden yapılan açıklamada Beşiktaş'ın itirazının reddedildiği ifade edildi. Lyon - Beşiktaş maçı öncesi çıkan taraftar olayları sebebiyle temsilcimiz 2 yıl ertelemeli 1 yıl Avrupa kupalarından men ve 100 bin euro para cezası almıştı.

Bu kararın ardından Beşiktaş taraftarının 2 yıl süreyle karışacağı bir tribün olayında Siyah-beyazlı kulüp Avrupa'dan men cezasıyla karşı karşıya kalacak.