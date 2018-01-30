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UEFA'dan Fenerbahçe'ye mali inceleme!

Cuma günü sabah saatlerinde kulüp binasına gelen UEFA yetkilileri, mali tabloları detaylı bir şekilde inceledi.

30 Ocak 2018 Salı 10:58
UEFA'dan Fenerbahçe'ye mali inceleme!

2016 yılının mayıs ayında UEFA ile Finansal Fair Play (FFP) kuralları çerçevesinde mali yapılandırma anlaşması imzalayan Fenerbahçe, bu çerçevede kritik bir dönemeci geride bıraktı. UEFA’dan bir heyet cuma günü İstanbul’a gelerek Sarı-Lacivertli kulübün son mali durumunu mercek altına aldı. Kulüp binasına sabah saatlerinde giriş yapan heyet, inceledikleri Fenerbahçe’nin mali tablolarını yanlarına ayrılarak kulüpten ayrıldı. UEFA yetkilileri, bu tabloları inceledikten sonra tekrar İstanbul’a geleceklerini Sarı-Lacivertli idarecilere iletti. Fenerbançe’nin çalışalanları yaklaşık bir aydır UEFA yetkilerinin yapacağı bu denetime hazırlanıyordu.

SON SPONSOR ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Fenerbahçe söz konusu FFP anlaşması gereği, UEFA ile içinde bulunduğumuz 2017-18 dönemi için maksimum 10 milyon euroluk hesap açığı vermeyi taahhüt etmişti. Bu dengeyi sağlamak adına uzun süredir yaptığı çalışmalardan istenen sonuçları alamayan Sarı-Lacivertliler’i rahatlatan gelişme ise geçen günlerde yaşanmıştı. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, iş adamı Mehmet Ali Aydınlar’ın sahibi olduğu Acıbadem Sağlık Grubu ile büyük bir sponsorluk anlaşması imzaladı. İlk etapta kulübe 30 milyon lira girdi sağlayan bu anlaşma UEFA denetlemesinde mali sıkıntıları da bir nebze olsun bertaraf etmiş oldu. (Akşam)

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 10:58
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