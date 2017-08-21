UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Romanya’nın Steaua Bükreş ile Portekiz’in Sporting Lizbon takımları arasında 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu rövanş maçını yönetecek. Romanya’nın Bükreş kentindeki Ulusal Stadyumu’nda TSİ 21.45’te başlayacak müsabakada, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Esat Sancaktar’ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.