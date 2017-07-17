UEFA'dan Beşiktaş'a şok haber!

Lyon maçında çıkan olaylardan sonra UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 1 yıl men cezası verdiğini duyurmuştu. Beşiktaş bu karara itarz etti. Ancak beklenen haber gelmedi. UEFA, Beşiktaş'ın Lyon maçından sonra aldığı 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına yaptığı itirazı reddetti.

UEFA'nın açıklamasına göre yapılan itirazın reddedilme sebepleri şöyle;