UEFA'dan Beşiktaş'a ceza

UEFA'nın sitesinden yapılan açıklamada, 26 Eylül'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan G Grubu 2. hafta maçı sırasında stat ışıklarının sönmesi ve tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçeleriyle Beşiktaş Kulübüne 25 bin avro para cezası verildiği bildirildi.

Beşiktaş'ın Leipzig'i 2-0 yendiği karşılaşmanın 60. dakikasında stadın bazı ışıklarının sönmesi nedeniyle oyun durmuştu. Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları, yaşanan kesintiden dolayı soyunma odasına yönelmiş ve müsabaka, 10 dakika gecikmeli devam etmişti.