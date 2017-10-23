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UEFA'dan Beşiktaş'a ceza

UEFA, Beşiktaş'la Leipzig arasında oynanan karşılaşma sırasında stat ışıklarının sönmesi gerekçesiyle siyah-beyazlı kulübe 25 bin avro para cezası verdi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 21:21
UEFA'dan Beşiktaş'a ceza

UEFA'nın sitesinden yapılan açıklamada, 26 Eylül'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan G Grubu 2. hafta maçı sırasında stat ışıklarının sönmesi ve tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçeleriyle Beşiktaş Kulübüne 25 bin avro para cezası verildiği bildirildi.

Beşiktaş'ın Leipzig'i 2-0 yendiği karşılaşmanın 60. dakikasında stadın bazı ışıklarının sönmesi nedeniyle oyun durmuştu. Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları, yaşanan kesintiden dolayı soyunma odasına yönelmiş ve müsabaka, 10 dakika gecikmeli devam etmişti.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 21:21
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