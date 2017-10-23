UEFA'dan Beşiktaş'a ceza
UEFA, Beşiktaş'la Leipzig arasında oynanan karşılaşma sırasında stat ışıklarının sönmesi gerekçesiyle siyah-beyazlı kulübe 25 bin avro para cezası verdi.23 Ekim 2017 Pazartesi 21:21
UEFA'nın sitesinden yapılan açıklamada, 26 Eylül'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan G Grubu 2. hafta maçı sırasında stat ışıklarının sönmesi ve tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçeleriyle Beşiktaş Kulübüne 25 bin avro para cezası verildiği bildirildi.
Beşiktaş'ın Leipzig'i 2-0 yendiği karşılaşmanın 60. dakikasında stadın bazı ışıklarının sönmesi nedeniyle oyun durmuştu. Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları, yaşanan kesintiden dolayı soyunma odasına yönelmiş ve müsabaka, 10 dakika gecikmeli devam etmişti.