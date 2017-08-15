Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

UEFA yılın oyuncusu ödülü için 3 finalist!

"UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Oyuncusu" ödülünün adayları, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo, Barcelona'dan Lionel Messi ve Juventus'tan Gianluigi Buffon oldu.

15 Ağustos 2017 Salı 17:35
UEFA yılın oyuncusu ödülü için 3 finalist!

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde görev alan 80 teknik direktör ile 55 gazetecinin oyları sonucunda, 2016-2017 sezonunun en iyi üç oyuncusunun belirlendiği ifade edildi.

Real Madrid'den Cristiano Ronaldo, Barcelona'dan Lionel Messi ve Juventus'un kalecisi Gianluigi Buffon, UEFA tarafından en iyi üç aday futbolcu arasında gösterildi.

UEFA 2016-2017 sezonunun en iyi oyuncusu, 24 Ağustos'ta Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekiminin ardından belli olacak.

Ronaldo ve Messi, UEFA'nın verdiği bu ödülü en fazla kazanan iki futbolcu olmuştu. İki futbolcu da söz konusu ödülü üçer kez müzesine götürürken, deneyimli kaleci Buffon ise bir kez elde etmişti.

Geçen sezon Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı, Portekiz Milli Takımı ile de 2016 Avrupa şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, ödülün favorisi olarak görülüyor.

UEFA tarafından en iyi futbolcu kategorisinde ilk 10'a giren diğer oyuncular ise şöyle:

4- Luka Modric (Hırvatistan, Real Madrid)

5- Toni Kroos (Almanya, Real Madrid)

6- Paulo Dybala (Arjantin, Juventus)

7- Sergio Ramos (İspanya, Real Madrid)

8- Kylian Mbappe (Fransa, Monaco)

9- Robert Lewandowski (Polonya, Bayern Münih)

10- Zlatan Ibrahimovic (İsveç, Manchester United)

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 17:35
  1. Futbol Haberleri
  2. Futbol
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osman Baydemir'den skandal Eren Bülbül mesajı
    1. Osman Baydemir'den skandal Eren Bülbül..
    2. Barcelona'dan Arda açıklaması
    3. Alman havayolu şirketi battı!
    4. Portekiz'de ağaç devrildi: 11 ölü
    5. Türk Askeri'nden hainlere 'Eren..
    6. Elazığ’da eski sevgilisini öldüren..
    7. Yaşlı kalpleri gençleştirmenin yolu..
    8. Hüseyin'den beri kapalı olan sınır..
    9. PKK cephaneliği villadaki bombalar..
    10. Taliban'dan Donald Trump'a açık mektup!
    11. Kızılay kurban hisse bedelini açıkladı
    12. Gates'ten dev bağış! Tam 4.6 milyar..
    13. Fenerbahçe'de Soldado sevinci!
    14. Almanya ile İsviçre arasında 'savaş'..
    15. Bülent Turan'dan CHP'li Tanal'a tokat..
    16. TIR, karayolunu ulaşıma kapattı
    17. Kadir Topbaş: Şile'ye 1 milyar 650..
    18. Mersin'de hesaba itiraz eden askeri..
    19. Trabzonspor'da Erdoğan kararı!
    20. Çocuk parkında intihar girişimi: Son..
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'