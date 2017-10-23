UEFA yeni kuralları açıkladı! Bu pozisyon penaltı mı?

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle sona eren derbide Neto ve Hasan Ali'nin eline çarptığı toplarda penaltı verilmemesi tartışmalara neden oldu.

Konuyla ilgili eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda UEFA’nın önceki yıllardaki elle oynama yorumuyla, bu yılki yorumunun tamamen değiştiğini ifade etti.

"Rosetti benzer pozisyonların penaltı olmadığını gösterdi"

Çoban Fanatik'teki köşesinde ise, bu hafta arası Riva’ya gelen UEFA'nın hakem eğitimcisi Rosetti'nin, bu ve buna benzer pozisyonların kesinlikle penaltı olmadığını hakemlere gösterdiğini ve kısa mesafeden ele gelen topların ve yere vücudun dengesini sağlamak için destek yapılan kolların penaltı olmayacağını söylediğini aktardı.

Galatasaray Kulübü derbi oynanırken Hasan Ali'nin söz konusu pozisyonunun görüntüsünü "Lehimize verilmeyen penaltı" ifadeleriyle paylaşmıştı.