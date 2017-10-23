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UEFA yeni kuralları açıkladı! Bu pozisyon penaltı mı?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde verilmeyen penaltı kararıyla ilgili eski hakem Deniz Çoban, geçen seneki kurallarda bu sene değişiklik yapıldığını söyledi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 16:12
UEFA yeni kuralları açıkladı! Bu pozisyon penaltı mı?

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle sona eren derbide Neto ve Hasan Ali'nin eline çarptığı toplarda penaltı verilmemesi tartışmalara neden oldu.

Konuyla ilgili eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda UEFA’nın önceki yıllardaki elle oynama yorumuyla, bu yılki yorumunun tamamen değiştiğini ifade etti.

"Rosetti benzer pozisyonların penaltı olmadığını gösterdi"

Çoban Fanatik'teki köşesinde ise, bu hafta arası Riva’ya gelen UEFA'nın hakem eğitimcisi Rosetti'nin, bu ve buna benzer pozisyonların kesinlikle penaltı olmadığını hakemlere gösterdiğini ve kısa mesafeden ele gelen topların ve yere vücudun dengesini sağlamak için destek yapılan kolların penaltı olmayacağını söylediğini aktardı.

Galatasaray Kulübü derbi oynanırken Hasan Ali'nin söz konusu pozisyonunun görüntüsünü "Lehimize verilmeyen penaltı" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 16:12
  1. Süper Lig
  2. Deniz Çoban
  3. Neto ve Hasan Ali
  • RecepRecep17 sa önce
    Bide bu haberi erman toroglu okusa super olacak adam dinden beri penalti diye yirtiniyo
  • FdFd18 sa önce
    Sürekli penaltı mıydı değil miydi onu yazıyorsunuz. Fenerbahçenin sayılmayan golünü, denayere verilmesi gereken kırmızı kartı görmezdengeliyorsunuz.
  • İncesu lu İncesu lu 19 sa önce
    Öyle ise penaltı değil.Yaygaraya yan hakemi yaralamaya gerek yok.Elinde silah olsa sıkacak kadar dengesizleştik.Sonra huzur diyorlar. Kardeşlik diyorlar.
Bugünkü Akit

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