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UEFA Uluslar Ligi kura çekimi

UEFA'nın A Milli Takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nin kuraları İsviçre'nin Lozan kentinde çekiliyor..

24 Ocak 2018 Çarşamba 14:49
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi

SwissTech Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, TSİ 14.00'te başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nu kura çekiminde Başkan Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu temsil ediyor.

B Ligi'nde 2. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımımız, İsveç ve Rusya ile eşleşti.

KURA ÇEKİMİ BAŞLADI...

B LİGİ

1. Grup: Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Slovakya

2. Grup: TÜRKİYE, İsveç, Rusya

3. Grup: Kuzey İrlanda, Bosna Hersek, Avusturya

4. Grup: Danimarka, İrlanda, Galler

C LİGİ

1. Grup: İsrail, Arnavutluk, İskoçya

2. Grup: Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan

3. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan, Norveç, Slovenya

4. Grup: Litvanya, Karadağ, Sırbistan, Romanya


D LİGİ

1. Grup: Gürcistan, Letonya, Kazakistan, Andorra

2. Grup: Beyaz Rusya, Lüksemburg, Moldova, San Marino

3. Grup: Azerbaycan, Faroe Adaları, Malta, Kosova

4. Grup: Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein, Cebelitarık

Özel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlayan ve ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan UEFA Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif bir yol teşkil ediyor.

UEFA'ya üye 55 üye federasyonun ülke puanına göre belirlenen A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı kategoride yarışacağı Uluslar Ligi'nde Türkiye B Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye, Uluslar Ligi kura çekimine Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti'nin de olduğu 3. torbadan katılacak ve bu ülkelerle eşleşmeyecek. Türkiye'nin gruptaki muhtemel iki rakibi Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek arasından seçilecek.

Üç takımlı dört gruptan oluşacak B Ligi'nde takımlar rakipleriyle biri içeride biri dışarıda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak. Bu nedenle Türkiye, Eylül-Kasım 2018 döneminde iki tane özel maç yapma olanağı bulacak.

ULUSLAR LİGİ TORBALARI

A Ligi

1. Torba: Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya

2. Torba: Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya

3. Torba: Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda

B Ligi

1. Torba: Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya

2. Torba: İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek

3. Torba: Kuzey İrlanda, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, TÜRKİYE

C Ligi

1. Torba: Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya

2. Torba: Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç

3. Torba: Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya

4. Torba: Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Litvanya

D Ligi

1. Torba: Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan

2. Torba: Ermenistan, Letonya, Faroe Adaları, Lüksemburg

3. Torba: Kazakistan, Moldova, Liechtenstein, Malta,

4. Torba: Andorra, Kosova, San Marino, Cebelitarık

UEFA ULUSLAR LİGİ STATÜSÜ

A Ligi
Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, Haziran 2019'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke Aralık 2019'da belli olacak.

Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek.

UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

B Ligi
B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek.

B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

C Ligi
Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek.

UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

D Ligi
Takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi'ne yükselecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. Hafta: 6-8 Eylül 2018
2. Hafta: 9-11 Eylül 2018
3. Hafta: 11-13 Ekim 2018
4. Hafta: 14-16 Ekim 2018
5. Hafta: 15-17 Kasım 2018
6. Hafta: 18-20 Kasım 2018
Final kurası: Aralık 2018
Finaller: 5-9 Haziran 2019
UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018
UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 14:49
  1. UEFA EURO 2020 Play-Off
  2. kura çekimi
  3. UEFA EURO 2020
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