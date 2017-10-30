UEFA Türk hakemlerine görev verdi

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde, Halis Özkahya'ya ise UEFA Avrupa Ligi'de görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Cüneyt Çakır'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 1 Kasım Çarşamba günü İngiltere'nin Tottenham ile İspanya'nın Real Madrid takımları arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacağı belirtildi.

Bu maçta Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacağı, Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakemlik, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek'in ise ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacakları aktarıldı.

Bir diğer Türk hakem Halis Özkahya'nın, UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda 2 Kasım Perşembe günü Romanya'nın FCSB ile İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımları arasında oynanacak müsabakada görev alacağı ifade edildi.

Söz konusu karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan'ın üstleneceği, Kerem Ersoy'un dördüncü hakem, Ali Palabıyık ile Yaşar Kemal Uğurlu'nun da ilave yardımcı hakem olacakları kaydedildi.