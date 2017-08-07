UEFA Süper Kupa maçına doğru

Yarın oynanacak 42. UEFA Süper Kupa maçı öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ve Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın yapılacağı Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki II. Filip Arena'da basın mensuplarının karşısına çıktı.

Zidane, sezona iyi başlamak istediklerini belirterek, "Sezonun ilk resmi maçına çıkacağız. Her zamanki gibi kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Manchester United'ı iyi tanıyoruz ama önemli olan bizim ne yapacağımız. Kazanmak için buradayız. Başka şeylerin önemi yok." dedi.

Kısa kariyerindeki başarılarının hatırlatılması üzerine her teknik direktör gibi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren Fransız teknik direktör, "Mourinho, Real Madrid'de iyi bir iş çıkardı. Ben de iyi işler yapmaya çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi kupasını 2 kez kazanmam, bir dahi olduğum anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Manchester United cephesi

Cezalı Bailly ve Jones'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Rojo, Shaw, Young'dan da yoksun Manchester United'ın çalıştırıcısı Mourinho, "Real Madrid veya Barcelona gibi sürekli Avrupa kupası kazanan bir kulüpte oynamayan bir futbolcu, kolay kolay Süper Kupa maçına çıkamaz. Bu özel anın tadını çıkarmaya geldik." diye konuştu.

Mourinho, Real Madrid'deki döneminin hatırlatılması üzerine "Geldiğimde Şampiyonlar Ligi'ne ilk torbadan katılamayan, harika bir tarihi olmasına rağmen kadrosundaki en önemli oyuncuları, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden ötesini göremeyen bir takım vardı. Real Madrid'den ayrıldığımda Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 yarı final oynamış, ilk torbaya yükselmiş ve lig şampiyonluğu yaşamış bir takım bıraktım." yorumunu yaptı.

Portekizli teknik adam, United'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Bale hakkında ise şunları kaydetti:

"Yarın sahaya çıkması, Real Madrid'de kalmak istediğinin açık bir sinyali olur. Oynamazsa onu isteyen diğer kulüpler gibi biz de elimizden geleni yaparız. Eğer Bale, Real Madrid'in çıkış kapısına yönelirse kapının diğer tarafında bekleyip onun için mücadele etmek isterim."

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Manchester United arasındaki maç, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

Kaynak: AA