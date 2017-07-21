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UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçenler

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 2. ön eleme turu 33 karşılaşmayla tamamlandı.

21 Temmuz 2017 Cuma 08:10
UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçenler

Rövanş maçlarının ardından Lyngby, Dinamo Minsk, Shkendija 79, Suduva,  Trakai, Brondby, Mlada Boleslav, Altach, Bnei Yehuda, Midtjylland, Odds,  Ruzomberok, Hajduk Split, Astra, AEK Larnaca, AIK, Apollon, Fola, Östersunds,  Utrecht, Botev, Osijek, Domzale, AEL, Lech Poznan, Skenderbeu, Sturm Graz,  Kızılyıldız, Gebele, Aberdeen, Panionios, Videoton ve Maccabi Tel-Aviv takımları  tur atladı.
 
Ligde 2. ön eleme turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
 
Lyngby (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya) (1-0) (2-1)
 
Dinamo Minsk (Belarus) - Rabotnicki (Makedonya) (1-1) (3-0)
 
HJK Helsinki (Finlandiya) - Shkendija 79 (Makedonya) (1-3) (1-1)
 
Suduva (Litvanya) - Liepaja (Letonya) (2-0) (0-1)
 
Trakai (Litvanya) - Norrköping (İsveç) (1-2) (2-1) (penaltı atışları  5-3)
 
VPS (Finlandiya) - Brondby (Danimarka) (0-2) (2-1)
 
Mlada Boleslav (Çekya) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) (3-2)  (2-0)
 
Dinamo Brest (Belarus) - Altach (Avusturya) (1-1) (0-3)
 
Bnei Yehuda (İsrail) - Trencin (Slovakya) (1-1) (2-0)
 
Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan) (4-2) (3-1)
 
Odds (Norveç) - Vaduz (Liechtenstein) (1-0) (1-0)
 
Brann (Norveç) - Ruzomberok (Slovakya) (1-0) (0-2)
 
Levski Sofya (Bulgaristan) - Hajduk Split (Hırvatistan) (0-1)  (1-2)
 
Zira (Azerbaycan) - Astra (Romanya) (1-3) (0-0)
 
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Cork City (İrlanda Cumhuriyeti)  (1-0) (1-0)
 
 AIK (İsveç) - Zeljeznicar (Bosna Hersek) (0-0) (2-0)
 
Zaria Balti (Moldova) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-3) (1-2)
 
Fola (Lüksemburg) - Inter Bakü (Azerbaycan) (0-1) (4-1)
 
Galatasaray - Östersunds (İsveç) (0-2) (1-1)
 
Utrecht (Hollanda) - Valletta (Malta) (0-0) (3-1)
 
Botev (Bulgaristan) - Beitar (İsrail) (1-1) (4-0)
 
Luzern (İsviçre) - Osijek (Hırvatistan) (0-2) (2-1)
 
Domzale (Slovenya) - Valur (İzlanda): (2-1) (3-2)
 
AEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Progres Niedercorn (Lüksemburg) (1-0)  (2-1)
 
Lech Poznan (Polonya) - Haugesund (Norveç) (2-3) (2-0)
 
Skenderbeu (Arnavutluk) - Kairat (Kazakistan) (1-1) (2-0)
 
Mladost (Karadağ) - Sturm Graz (Avusturya) (1-0) (0-3)
 
Kızılyıldız (Sırbistan) - Irtysh (Kazakistan) (1-1) (2-0)
 
Jagiellonia (Polonya) - Gebele (Azerbaycan) (1-1) (0-2)
 
Siroki Brijeg (Bosna Hersek) - Aberdeen (İskoçya) (1-1) (0-2)
 
Gorica (Slovenya) - Panionios (Yunanistan) (0-2) (2-3)
 
Videoton (Macaristan) - Kalju (Estonya) (3-0) (1-1)
 
KR Reykjavik (İzlanda) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail) (1-3) (0-2)

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 08:10
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