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UDEF Ankara Ofisi yoğun katılımla açıldı

UDEF Ankara Ofisi dernek başkanları ve temsilcilerin katılımı ile açıldı.

04 Şubat 2018 Pazar 15:31
UDEF Ankara Ofisi yoğun katılımla açıldı

UDEF Ankara Ofisi Türkiye’nin 81 İlinde bulunan 57 Uluslararası Öğrenci Derneği ve 33 UDEF temsilciliğinden katılım sağlayan dernek başkanları ve temsilcilerin katılımı ile açıldı.

02 Şubat Cuma günü gerçekleştirilen açılış töreni UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat’ın selamlama konuşması ile başladı. Dr. Mehmet Ali Bolat açılış konuşmasında “Uzaktan yakından bugün buraya açılışımız için gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. UDEF 2004 Yılında başlamış olduğu çalışmalarına ilk derneğimiz SADER ‘den başlayarak bugüne kadar geldi. Elhamdulillah şuan Türkiye’de 57 Dernek ile ve 33 temsilcilik ile beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ülkemizde uluslararası öğrenci sayısı 120 bini buldu. Biz UDEF olarak bu öğrencilere Türkçe öğretmeye, ülkemize geldikleri zaman rehberlik yapmaya, üniversiteye başvurularında ve ikametgah başvurularında ya da adaptasyon sürecinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ankara Ofisimiz ile beraber inşallah çok daha güzel çalışmaları hep beraber icra edeceğimize inanıyorum. Rabbim güzel faaliyetleri hep beraber ecrini alacağımız şekilde yapmayı bizlere nasip eylesin. Ankara Ofisi’nin de bundan sonra yapacağımız uluslararası öğrenci çalışmalarına da ivme kazandıracağına inanarak rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat’ın selamlama konuşmasının ardından kürsüye açılış duasını yapmak üzere, Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hanefi Sinan çıktı. Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen açılış töreninde açılış duasının ardından kurdele kesildi ve UDEF Ankara ofisi ilk ziyaretçilerini ağırladı. Törene katılan misafirler ile UDEF Ankara Ofisinde görüşen Başkan Bolat katılımlarından dolayı misafirlere teşekkürlerini iletti.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 15:31
  1. UDEF
  2. UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat

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