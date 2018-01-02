Ucuza satılan telefonlar bakın nereden çıktı

Van Emniyet Müdürlüğünün kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 85 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.

Konu ile ilgili olarak Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Ordu 1. Sokakta yürüyen M.A. isimli bir şahsın elinde bulunan poşetin şüphe üzerine arandığı, yapılan aramda, poşette 65 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildiği ve el konulduğu ifade edildi.

Bahçıvan Mahallesi Soydan Kavşağı’nda ki bir diğer aramada ise K.O. isimli şahsın elinde bulunan poşette 20 adet gümrük kaçağı cep telefonun ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgisi olan M.A. ve K.O. isimli şahıslar hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.