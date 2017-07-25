Ucuz uçak bileti nasıl alınır ? 

Dolayısı ile şehir hayatından bulanan insanlar tatil bölgelerine akın etmeye başladı. Fakat bu aşırı talep uçak bileti fiyatlarının artmasına sebep oldu. Bırakınucuz uçak bileti bulmayı uçaklarda yer bulabilenler bile kendilerini şanslı hissetmektedirler. İşte tamda bu noktadaucuz uçak bileti nasıl alınır? Sorusuyla ilgili bazı tavsiyeler vermek istiyoruz.

1 – Gideceğiniz destinasyona uçuş gerçekleştiren Tüm hava yolu firmalarını kontrol etmeniz gerekiyor. Böylelikle en uygun seçeneği bulabilirsiniz ve uçak biletini en uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Hava yollarının sitelerine tek tek girerek uçuş aramak yerine tüm firmaları tek ekranda getirerek uçuş seçeneklerini sunan plusFLY.com gibi internet sitelerinden fayfalanabilirsiniz.

2 – Uçaklar talebe oranla fiyatları artmaktadır. Talep olmayan bir uçuşun riski fazla olduğundan uçak bileti fiyatları uygun tutularak uçuş maliyetlerinin karşılanması için uçak doluluk oranları artılılmak hedeflenir. Fakat bilet almak istediğiniz uçuşa talep fazla ise uçuş giderleri karşılayacak bilet satıldıktan sonra bu talep değerlendirilerek hava yolları uçuştan para kazanmayı hedeflemeye başlamaktadır. Uçak doldukça fiyat artar mantığı bundan dolayı oluşmaktadır. Ancak talep olacağı öngörülen uçuş fiyatı arttırıldıktan sonra beklenilen talebi görmediğinde hava yolları uçak bileti fiyatlarını tekrar indirmek zorunda kalabilirler. İşte tam da bu noktaya dikkat etmek gerekiyor eğer uçak bileti almak istediğiniz tarihte fiyatlar yüksek ise yüksek fiyatla uçak bileti almak yerine bu bileti rezervasyon yaparak uçak fiyatlarını takip etmekte fayda olacaktır.

3 – Last minute yani son dakika biletleri ikinci maddeyle bağlantılı olarak uçak doluluğu istenildiği düzeyde olmadığı zamanlarda uçuşa kısa süre kaldığında fiyatlar geri çekilerek kalan koltukların hızlı bir şekilde satılması hedeflenmektedir. Uçuş zamanınız çok ta önemli değilse uçuş süresi az kalan uçakları takip ederek ucuz uçak bileti almanız mümkün olabilir.

4- Bankaların mil programlarını takip ederek hava yolu harcamalarınızı oldukça düşürebilirsiniz. Örneğin THY ile sıkça seyahat ediyorsanız Miles&Smiles programına katılabilirsiniz. Bu Programdan kısaca bahsedecek olursak Türk hava yolları harcamalarınızı bu kart ile yaptığınızda iki kat mil puan kazanırsınız örneğin 1.000 TL lik bilet harcamanıza 2.000 mil kazanırsınız. Ekonomi sınıfı bir uçak biletini yaklaşık 3.800 mil karşılığında satın alabilmektesiniz.

5- Ucuz uçak bileti büyüyen rekabet ile hem hava yolları arasında hem de tüm hava yollarının biletini satan uçak bileti internet siteleri arasında fiyatların oldukça düşmesine hizmet kalitesinin de artmasına sebep olmuştur. Uçak bileti satın alırken hava yolu firmalarının dışındaki uçak bileti sitelerinden faydalanacaksanız bu konuda sizin için küçük bir araştırma yaptık. Hem hava yolu siteleri hem de bilet siteleri hava yolunun belirlediği yalın fiyatlar üzerine uçak biletine ekledikleri komisyon ile gelir elde ederler. Fakat sizlerin ucuz uçak bileti bulması için en az komisyon ekleyen web sayfasını tercih etmeniz daha ucuz uçak bileti almanın kapılarını açacaktır kuşkusuz.

1- Enuygun.com 12 TL

2 – ucuzabilet.com 9,5 TL

3 – biletbayisi.com 27 TL

4 – plusfly.com 5 TL

Yukarıda yaptığımız araştırmadan şuan için en ucuz uçak bileti sitesinin plusfly.com olduğu yönündedir. Siz de uçak bileti satın alırken son fiyatları karşılaştırarak en ucuz fiyatları elde edebilirsiniz. Fakat uçak bileti karşılaştırması yaparken ilk ekranda görünen fiyatlarla değil ödeme sayfasındaki uçak bileti fiyatları ile karşılaştırma yapmanız son fiyatları karşılaştırmak açısından daha sağlıklı olmaktadır.

Herkese iyi tatiller ve uçuşlar dileriz. Umarız ki yazımızdaki bilgilerle birlikte en uygun fiyatlara uçak bileti satın alarak seyahatinizi gerçekleştirirsiniz.

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