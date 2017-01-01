Ucuz konut için pilot şehir önerisi

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Türkiye’de konut ihtiyacı olan kesimin yüzde 85’inin orta ve ortanın altı gelire sahip olduğunu belirterek, konut için ayda en fazla 2 bin lira ödeme yapabilecek bu kesim için pilot şehirler kurulması gerektiğini söyledi. Durbakayım, Eventuum tarafından Bosch sponsorluğunda bu yıl altıncısı düzenlenen Bosch İnşaat ve Konut Konferansı’nda yaptığı konuşmada bir ailenin beslenme, sağlık, ulaşım, eğitim, sosyal harcama gibi gereksinmelerini de makul bedeller ve makul sürelerde elde etmeleri gerektiğini kaydetti.

Durbakayım, “İnsanların aylık 2 bin lira ödeyerek ev sahibi olabilmesi için, işlerine kısa zamanda ulaşabildiği, sosyal hizmetlerin bedelsiz veya çok küçük bedellerle sunulacağı pilot şehirler kurmalıyız. Büyük şehirlere 30-60 km mesafede yer almalı” dedi.

150 bine yakın kişi yaşayabilir

Durbakayım, 125-150 bin kişinin yaşayabileceği, bir pilot şehrin asgari 750 hektar büyüklüğünde olması gerektiğini vurguladı. Durbakayım, tüm bu pilot şehirlerin yerinin tespiti, planlaması, ihalelerinin yapılması ve daha sonra işletilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yeni bir müdürlük kurulabileceğini söyledi.

Bize de yeşil pasaport verilmeli

FUZUL Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal da, yabancıya konut satışının 2017’de yüzde 20 civarında arttığını ve döviz kazandıran bir hizmet sunduklarını söyledi. Akbal, “Bizi ihracatçı statüsünde görmeleri gerekiyor. Ancak biz maalesef yeşil pasaport alamıyoruz. Bunu almamız lazım” dedi