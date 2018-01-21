Ucuz ev için TOKİ'den müjde

Yeni Akit Ekonomi Servisine değerlendirmede bulunan TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, “TOKİ, açılışından bu yana 19 yıl içinde 43 bin konut üreten bir idareden son 14 yılda 817 bin konut üreten bir kurum haline geldi. 2016 yılında 65 bin konut ürettik, 2017 yılını ise 58 bin konutla kapattık. Yani, yılda 65 bin konut üreten bir İdare’den bahsediyoruz” dedi.

Ağırlıklı motivasyonlarının, TOKİ olmazsa konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten Turan, son 3,5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, 2017 yılında yapılanların ise yüzde 98’inin alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlardan oluştuğunu söyledi.

84 BİN LİRAYA EV

Şu anda alt gelir grubuna yönelik 17 ilde 2+1 nitelikli 2 bin 313 konutu açık satış yöntemi ile satışa sunduklarını belirten Turan, projelere göre farklılık gösteren konu fiyatlarının 84 bin TL’den, taksitlerin ise 285 TL’den başladığını kaydetti.

Konut satış fiyatlarının, taksitlerin ve başvuru şartlarının TOKİ’nin web sayfasında yer aldığını belirten Turan, satışa sunulan konutların, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Ardahan, Düzce, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Sivas, Trabzon, Yozgat, Çankırı ve Şanlıurfa illerinde bulunduğunu söyledi.

820 BİN KONUTA ULAŞILDI

2018 yılı için yaklaşık 65-70 bin konut rakamını hedeflediklerini belirten Turan, “2023 yılı hedefimiz 1 milyon 200 bin konuta erişmek. İdarenin 1 milyon konut hedefi vardı, 2015’te bunu revize ettik, 1 milyon 200 bin konuta çıkardık. Şimdi geldiğimiz noktada 820 bin konut rakamına ulaştık yani önümüzde 6-7 yıl içerisinde inşallah hedeflediğimiz rakamı aşmış olacağız” dedi.

Şehirlerde konutlar inşa ederken, kent nüfusunun durumunu ve TÜİK verilerini dikkate aldıklarını vurgulayan Turan, “Şehirlerimizin mevcut ve gelecekteki nüfusunu dikkate alarak planlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparak gelecek yıllara oluşacak konut ihtiyacının karşılanmasını konusunda önemli bir adım atıyoruz. TÜİK verilerine göre; 2023 yılına kadar 45 ilimizde nüfus artışı yaşanacaktır. İdare olarak planlamalarımızı bu verileri dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Bugün 3 milyonu aşkın vatandaşımız TOKİ’nin ürettiği konutlarda yaşıyor. 2023 yılı için hedefimizi 1 milyon 200 bin olarak yukarı yönde revize ettik. İllerimizde yaşanacak nüfus artışı ve oluşacak konut talebini hedeflerimizi yükselterek karşılayacağız” açıklamasında bulundu.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ENERJİ VERİYOR

“Piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan alt gelir grubundaki vatandaşlarımızın sevincine, izlediğimiz, fotoğraflarını gördüğümüz kura çekimlerinde şahitlik ediyoruz” diyen Turan, “Milletimizin sevinç gözyaşları, o mutluluk, bizim için en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Milletimizin sevincinden güç alıyoruz. Bu motivasyonumuz ile çalışmalarımıza 2018 yılında da hız kesmeden devam edeceğiz. 33 ilde yer alan 45 bin 456 konutumuzu daha önce hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımız için açık satışa sunacağız” diye konuştu.

135 ARSAYI SATIŞA SUNDU

TOKİ, 845 milyon TL değerindeki 135 arsayı satışa sundu. idare tarafından Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Uşak ve Van illerinde toplam 1 milyon 152 bin 993 metrekare büyüklüğünde 135 arsa satışa sunuldu. Muhammen bedeli 845 milyon lira olan arsalar, açık artırma yöntemi ile satılacak. Müzayede 30 Ocak’ta yapılacak.

DAR GELİRLİLER DİKKAT

Bu yıl olduğu gibi 2018 yılında da dar gelirli hiç konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapacaklarını söyleyen Turan, “2018 yılında, Ankara’da 13 bin 323, Afyon’da 86, Adana’da bin 391, Çankırı’da 502, Çorum’da 699, Diyarbakır’da bin 266, Elazığ’da 640, Erzurum’da bin 650, Gaziantep’te 4 bin 857,Gümüşhane’de 528, Hatay’da 937, Kars’ta 316, Kırşehir’de bin 126, Konya’da 334, Kahramanmaraş’ta 142, Muş’ta 715, Niğde’de bin 639, Rize’de 759, Sivas’ta 762, Siirt’te 55, Şanlıurfa’da 2 bin 66, Trabzon’da 552, Tokat’ta 742, Van’da 407, Yozgat’ta 297, Bursa’da 224, Edirne’de 137, İstanbul’da 2 bin 690, İzmir’de bin 523, Kırklareli’nde 535, Manisa’da bin 523, Samsun’da bin 356 ve Zonguldak’ta 766 konutumuzu satışa sunacağız” diye konuştu.

TALEP TOPLAYARAK SATIŞ YAPACAK

TOKİ’nin Talep Toplama Yöntemi ile de konut satışı gerçekleştirdiğini belirten Turan, “Vatandaşlarımızdan çeşitli illerde gelen talepler neticesi ile 2018 yılında satışa sunacağımız 45 bin 456 konutun konut sahiplerinin belli olduğu 15 bin konutun da satışını gerçekleştireceğiz. 180-240 ay vade ile vatandaşlarımız kira öder gibi taksitle konut sahibi olacak’ dedi.

TOKİ’DEN EV ALMANIN ŞARTLARI

TOKİ’den ev almak isteyen kişilerin Türk vatandaşı olması gerekiyor. T.C. vatandaşı olması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.) Ayrıca vatandaşlar Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç), kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şart. Ev alacak kişilerin 25 yaşını doldurması gerekiyor.

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

TOKİ’nin satışa sunacağı konutlara başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, ”Bizim en önemli şartımız vatandaşlarımızın daha önce hiç konut sahibi olmamasıdır. Ayrıca daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Konutlarımızın satışları netliklerine ve bulunduğu illere göre yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

YATAY MİMARİ GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOKİ’nin konut inşasında yatay ve yöresel mimariye yöneldiğini kaydeden Turan, “Yaklaşık 3-3,5 yıldır İdare tarafından yapılan konutların yüzde 84’ünü 6 kat ve aşağısı binalar oluşturuyor. Bütün kasaba ve şehirlerde ‘En yüksek bina TOKİ binası olmayacak’ dedik ve bu prensiple yola devam ediyoruz” diye konuştu.

ÖNCELİK MAHALLE KÜLTÜRÜ

TOKİ’nin, Türkiye’de konusunda en uzman kuruluş olduğuna dikkati çeken Turan, şöyle devam etti: “Kalitesiyle tartışılan değil kalitesiyle örnek, referans olacak bir kuruluştur ve bütün paydaşlarımız da bu konuda çok ciddi çaba gösteriyor. ‘İçinde oturmayacağımız evi teslim almıyoruz’ sloganıyla hareket ediyoruz. Bütün paydaşlarımızla birlikte her yıl bir önceki yıla göre daha kaliteli yapılar inşa ediyoruz. ‘Bizden daha önceki arkadaşlarımız daha kötü yapılar inşa etti’ demek istemiyoruz. Umudumuz şu; inşallah bizden sonra gelen arkadaşlarımız da daha iyi işler yapacak.” Önemsedikleri diğer bir konunun da “mahalle kültürü” olduğunu dile getiren Turan, farklı ekonomik katmandaki insanları bir arada yaşatan mahalle kültürüne çok önem verdiklerini, bu doğrultuda Manisa, Muğla, Gaziantep, Kayaşehir’de çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

3 İLE YENİ SANAYİ SİTESİ

“Dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yaparken kentlerimizin vizyonuna ve istihdamına katkı sağlayacak sanayi siteleri inşa ediyoruz” diyen Turan, “Sanayi Sitesi Projelerimiz kapsamında Bolu, Diyarbakır ve Aksaray’a üretimde verimliliğin artırılması, istihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlanması için yeni sanayi siteleri kuracağız. Üç yerde yaklaşık 4 bine yakın iş yeri inşa etmiş olacağız. Bu iş yerleri sadece ticaret yapılan, üretim yapılan yerler değil iş yerine göre 3, 5, 15 kişinin çalışıp, üretim yapacağı yerler. Bu konuda çok talep var” dedi.

NERELERDE KONUT YAPIYOR?

-TOKİ, Rize Güneysu’da 271 adet konut inşa edecek.

-TOKİ’nin Antalya’nın Serik ilçesinde hayata geçireceği 583 adet konutun ihalesi 28 Şubat 2018’de yapılacak.

-Gemlik ilçesinde inşaatına başlanan konutları maliyetine takas edilecek.

-Bilecik’te 117 konut inşa edecek. Projenin ihalesi 26 Şubat’ta yapılacak.

-TOKİ, Elazığ’da 8 bin 659 konutun 8 bin 19’nu tamamladı. 363 konutun inşaat seviyesi ise yüzde 40 düzeyinde.

-Şanlıurfa Maşuk’taki 106 adet iş yerini 1 Şubat 2018 tarihinde açık artırma usulü ile satışa çıkarıyor.

-Rize’de hayata geçirilecek 271 adet konutun ihalesi 28 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

-Trabzon Merkez Pelitli 2. Etap TOKİ tarafından Trabzon Pelitli 2. Etap Kentsel Yenileme projesi kapsamında yer alan 41 adet konut kura ile satışa sunuldu. Proje için kura çekimi 29 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşecek.

-Kırşehir Merkez Kayabaşı 1.126 Konut Kentsel Yenileme Projesi TOKİ’nin hayata geçirdiği Kırşehir Merkez Kayabaşı 1.126 Konut Kentsel

Yenileme Toplu Konut Projesi kapsamında üretilecek 2 oda 1 salona nitelikli 117 adet ve 3 oda 1 salon nitelikli 874 adet konut satışa sunuldu.

-TOKİ Kayseri İncesu 4. Etap projesinde yer alan 118 adet konutlar için başvurular devam ediyor. Daire fiyatları ise 124 bin 134 TL ile 149 bin 807 TL arasında değişiyor.

-Muş Kale Mahallesi TOKİ projesindeki 715 daire için kura çekilişi 2 Şubat 2018 tarihinde yapılacak.

-En düşük konut fiyatının 291 bin 888 TL olarak belirlendiği TOKİ Yozgat Medrese projesinin kura çekilişi 1 Şubat 2018’de yapılacak.

-Ankara İncek 2. Etap’ta yer alan 69 adet konutu satışa çıkarıldı. 30 Mart akşamına kadar yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 30 peşinatla konut sahibi olmak mümkün.

-Balıkesir Dursunbey’e yapılacak 160 adet konut ve 1 adet büfe inşaatı için geri sayım devam ediyor.

-Ankara Gülseren Mahallesi 3. Etap 1. Bölge “Alt Gelir Grubu Konut Projesi” kapsamında bulunan 70 adet, 1 oda 1 salon ve 2 oda 1 salon daireler için başvurular başladı.

-İzmir –Tire’deki TOKİ 3. Etap Konutların satış başvuruları devam ederken, 20 blok ve kapıcı daireleriyle 533 daireden oluşan projenin inşaatı haziranda bitecek.

-En düşük konut bedeli 90 bin 881 TL olarak belirlenen 82 konutluk TOKİ Ardahan 1. Etap projesinde başvurular 29 Haziran 2018’de sona eriyor.