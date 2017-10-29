Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar

Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz ete ilişkin açıklamada bulundu.

29 Ekim 2017 Pazar 12:31
'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, market zincirlerde et satışı uygulamasına ve üreticilerin yerli hayvanlarının satın alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

HEDEF GENİŞ TÜKETİCİ KİTLESİ

Öncelikli hedeflerinin en geniş tüketici kitlesine ulaşmak olduğunu belirten Fakıbaba, Türkiye'nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde ucuz kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılmasını hedeflediklerini söyledi. Fakıbaba, "Kıyma etin kilogramını 29 lira ve kuşbaşı etin kilogramını 31 liradan satmayı taahhüt eden ve Türkiye'nin bütün illerinde satış noktası bulunan zincir marketlere Et ve Süt Kurumumuz tarafından dana karkas et satışı yapılacaktır" dedi. 

Fakıbaba ayrıca, besicilerin yerli hayvanlarını, Et ve Süt Kurumunda kesilmesi kaydıyla kilogramını 25 liradan satın alacaklarını söyledi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 12:31
  1. Ahmet Eşref Fakıbaba
  2. ucuz et
  3. kıyma fiyatları
  4. et fiyatları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Gül'den 29 Ekim mesajı
    1. Abdullah Gül'den 29 Ekim mesajı
    2. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün tüm..
    3. Nabi Avcı: Bunların kurtuluşu yok
    4. 'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte..
    5. Son 10 yılda 51 bin kişi trafik..
    6. Rejim güçleri İdlib'e girecek
    7. Külliye'de tarihi anlar, tebrikler..
    8. Osmaniye'de geleneksel kilimler..
    9. Meclis bütçe ve torba tasarı için..
    10. Doğu’da sıkışan PKK, Karadeniz’de..
    11. MPT-76'ya yoğun talep
    12. Fiyatı durdurulamıyor, 7 liraya kadar..
    13. Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi
    14. İşte doğalgaz faturasını düşürmenin..
    15. Türkiye-Suriye sınırında ağlatan buluşma
    16. KAP’a bildirildi, her an satış..
    17. Bakan açıkladı: Binlerce kişiye iş..
    18. 'Asrın projesi' Marmaray'ı 4 yılda 226..
    19. Fenerbahçeli futbolcu böyle görüntülendi
    20. Araçlara kış bakımı uyarısı
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdılar
    Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdılar
    Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara karıştı
    Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara karıştı
    Pamukoğlu'ndan Akşener cevabı
    Pamukoğlu'ndan Akşener cevabı