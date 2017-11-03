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Ucuz et açıklamasının ardından flaş hamle

TESK Başkanı Palandöken, Et ve Süt Kurumu'nun vereceği ucuz et ve kıymanın kasaplarda da satılması yönünde çağrı yaptı.

03 Kasım 2017 Cuma 14:07
Ucuz et açıklamasının ardından flaş hamle

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Et ve Süt Kurumunun (ESK) uygun fiyatlı etlerinin sadece 2 market zinciri tarafından satılacak olmasına ilişkin, "Talebimiz, ülke genelinde faaliyet gösteren 26 bin kasap iş yerine de bu imkanın tanınmasıdır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ESK'dan sağlanan uygun fiyatlı etler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ülke genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerden 2'sine dağıtım yetkisi verilmesini değerlendirdi.

Söz konusu uygulamanın kasap esnafı yönünden üzüntü verici olduğunu ifade eden Palandöken, bu uygulamanın, esnaf ve sanatkarı korumayı ve kollamayı öngören yasaya aykırı olduğunu savundu.

Palandöken, piyasada satış faaliyetinde bulunan işletmeler arasında ayrım yapıldığını iddia ederek, uygulamanın bu yönden de rekabet hukuku kurallarına ters düştüğünü öne sürdü.

Kırmızı et sorununun, üretimin artırılmasına dönük tedbirlerle aşılabileceğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Sorunun temelinde üretim yetersizliğinin olduğu, bu alanda faaliyet gösteren bütün kesimlerce kabul edilen bir husustur. Halkımıza ucuz et satılabilmesi, bizim de öteden beri arzu ettiğimiz bir konudur ancak bunun, bir kesimi mağdur eden bir uygulamayla yapılmaması gerekir. Talebimiz, ülke genelinde faaliyet gösteren 26 bin kasap iş yerine de bu imkanın tanınmasıdır. Konunun acilen çözümü için Rekabet Kurumuna gidiyoruz."

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 14:07
  1. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
  2. ucuz et
  3. ucuz kıyma
  4. et ve süt kurumu
  • HAŞMETHAŞMET1 sa önce
    hayır hayır hayır asla kasaplarda alış veriş yapmam yeter artık onlar iliklerimize kadar emdi..kasaplar yüzünden kurbandan kurbana evimize et giriyor. kasaplar ucuz satılacak eti hile ve dalavere ile yine çok pahalıya satarlar. hükümet böyle bir oyuna sakın gelmesin.palandöken denen adam kan emici bir vampirdir.
  • vatansevervatansever1 sa önce
    bu ülkede cebinden başka kendi çıkarlarından başka kimseyi tanımayanlar var olduğu sürece ne et ne süt ne peynir her alanda bu fiyatlar azalmaz gözünüz doymuyor doymuyor para bürümüş hepinizin gözünü okadar ki stokcluk kol geziyor sonra piyasaya hakim oluyorlar.devlet çiftçiyi hayvanclıık yönünden desteklemeli kar eden köylü olmalı eziyetini çeken onlar aracılar değil...bir sistemle hayvan kimin kime satmış ne kadara satmış alan kim nereye ne kadara satmış takip etseniz herşey ortaya çıkacak ve kimin et fiyatlarını manupile ettiğini bulacaksınız engelleyip fiyatları aşağı çekmeye zorluyacaksınız hem et alan vatandaş bu ürünün geçmişinide bilebilecek
  • YaniYani1 sa önce
    Eeeeee yurtdışımdan et ithal edilirse tabiki de pahalı olur
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