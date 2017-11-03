Ucuz et açıklamasının ardından flaş hamle

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Et ve Süt Kurumunun (ESK) uygun fiyatlı etlerinin sadece 2 market zinciri tarafından satılacak olmasına ilişkin, "Talebimiz, ülke genelinde faaliyet gösteren 26 bin kasap iş yerine de bu imkanın tanınmasıdır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ESK'dan sağlanan uygun fiyatlı etler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ülke genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerden 2'sine dağıtım yetkisi verilmesini değerlendirdi.

Söz konusu uygulamanın kasap esnafı yönünden üzüntü verici olduğunu ifade eden Palandöken, bu uygulamanın, esnaf ve sanatkarı korumayı ve kollamayı öngören yasaya aykırı olduğunu savundu.

Palandöken, piyasada satış faaliyetinde bulunan işletmeler arasında ayrım yapıldığını iddia ederek, uygulamanın bu yönden de rekabet hukuku kurallarına ters düştüğünü öne sürdü.

Kırmızı et sorununun, üretimin artırılmasına dönük tedbirlerle aşılabileceğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Sorunun temelinde üretim yetersizliğinin olduğu, bu alanda faaliyet gösteren bütün kesimlerce kabul edilen bir husustur. Halkımıza ucuz et satılabilmesi, bizim de öteden beri arzu ettiğimiz bir konudur ancak bunun, bir kesimi mağdur eden bir uygulamayla yapılmaması gerekir. Talebimiz, ülke genelinde faaliyet gösteren 26 bin kasap iş yerine de bu imkanın tanınmasıdır. Konunun acilen çözümü için Rekabet Kurumuna gidiyoruz."