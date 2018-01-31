Ucuz bakliyat için 'havza' formülü

Türkiye’de bakliyat üretimi yüzde 40 oranında gerilerken bu durum fiyatlara da yansıyor. Üretimin düşmesi nedeniyle ithalattaki artış pazara yön veren tüccarı da etkiliyor. İthalatın artışından yakınan Paket Bakliyat, Hububat Bakliyat ve Paketleme Sanayicileri Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tevfik Dinçer, Türkiye’nin tarım ülkesi olması ve bakliyat ambarı haline gelmesi için girişimlerde bulunulması gerektiğini belirtti. Dinçer, bu çerçevede üretim ve tüketim verilerinin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ardından tarım ürünlerinin talebi karşılamamasının, ithal edilmesinin nedenleri ele alınmalı. Tarım alanları verimli şekilde değerlendirilmeli. Hızlı şehirleşmeyi önleyici teşvikler geliştirilmeli. Bu yolla da üretim arttırılmalıdır” dedi.

HAVZA BAZLI DESTEKLER ÖNEMLİ

Gelinen aşamada tarımsal üretimi arttırmanın havza bazlı desteklerle mümkün olabileceğinin altını çizen Dinçer, şöyle devam etti: “Bu desteklerle üretim açığı kapatılabilir, ithalat frenlenebilir. Destekler için ilk etapta mercimek, pirinç ile nohut gibi ürünlerin rahat ve bol üretileceği yerler seçilebilir. Çiftçiler bu yerlere yönlendirilebilir. Tabii üretimi arttırmanın pek çok yöntemi var. Bu minvalde tohum dağıtımı yapılabilir, mazot ve gübrede yüzde 50 indirime gidilebilir.” Tarımda ithalata bağımlılıktan kurtulmanın kararlılık gerektirdiğine temas eden Dinçer, “Hemen yanımızda bulunan Rusya ile Kanada ve ABD gibi ülkelere bel bağlamama adına pirinç ve mercimek üretimine başladı. Bu adım gıda ithalatını geriletti” örneğini verdi.

HEDEFLER YAKALANIR

Reis Bakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis ise bakliyat üretiminin artmasıyla 1,5 milyar dolar ihracat hedefinin de yakalanacağına işaret etti. Mercimek, pirinç ve nohutta havza bazlı desteklerin önemine değinen Reis, şu görüşleri paylaştı: “Destekler için ülkemizde tarım yapılan her yer tek tek masaya yatırıldı. Böylece yüzlerce havza ortaya çıktı. Bu havzalarda hangi ürünlerin ne oranda ve kaça yetiştiği saptandı. Yine hangi ürününün suya gereksinim duyduğu ya da duymadığı tek tek sıralandı. Kuşkusuz bu adımlar ülkemiz ve bölgelerimizin yararına olacak. Şu aşamada önemli olan, desteklerin bir an evvel çiftçilere dağıtılması.” Reis, çiftçilere gübre, mazot ve su konusunda da yardım edilmesi çağrısında bulundu.

FİYAT ARTIŞLARI MANİPÜLATİF

Kuraklığın bakliyat fiyatlarını etkilemediğinin kaydeden Reis, şu ifadeleri kullandı: “2017’de mercimekte rekolte iyiydi, doğal olarak fiyatlar yüzde 40 geriledi. Şu anda 2017’nin ürünlerini tüketiyoruz. Nisan ayından itibaren 2018 ürünlerinin tüketimi başlayacak, o vakit fiyatların artıp artmadığını göreceğiz. Tabii kuraklıktan ötürü bir fiyat artışı öngörmüyoruz. Ama bir ara nohut ve pirinçte manipülatif artışlara tanık olduk. Bu sorun da gümrük vergilerinde yapılan indirimle aşıldı.”