Uçurumdan yuvarlanan kamyonun şoförü son anda atladı
Artvin'in Merkez Yenimahalle mevkiinde hafriyat kamyonu yük boşaltırken 500 metrelik uçuruma düştü. Kamyonun sürücüsü Ali Saraç araçtan son anda atlayarak kurtuldu.13 Ocak 2018 Cumartesi 14:21
Kaza, bugün saat 10.00'da merkeze bağlı Yenimahlle mevkiindeki hafriyat alanında meydana geldi. Özel bir şirkete ait Ali Saraç yönetimindeki 08 K 1181 plakalı kamyon inşaattan aldığı hafriyatı boşalttığı esnada zeminin çökmesiyle kaymaya başladı.
Bunun üzerine sürücü Saraç, kontrolünden çıkarak kayan kamyondan atlayarak kurtuldu. 500 metre yüksekliğindeki uçuruma düşen kamyonun, yamacın toprak ve çamurla kaplı oluşu nedeniyle takla atmadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.