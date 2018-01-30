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''Üçüncü savaş evresine geçiyoruz''

Suriye’de Muhalifler Doğu Guta’daki rejim kuvvetlerine karşı savaşın üçüncü evresine geçtiklerini ilan etti.

30 Ocak 2018 Salı 19:39
''Üçüncü savaş evresine geçiyoruz''

Rejimin Viyana’da düzenlenen ateşkes anlaşmasının tekrar tekrar ihlaline tepki olarak ortaya çıktığı belirtildi.

Suriyeli muhalifler, rejim güçleriyle çatışmaları sırasında BMB aracı imha etti, bir T72 tankı etkisiz hale getirildi ve aynı zamanda tünel bombası saldırısı ile düzinelerce rejim savaşçısını öldürmeyi başardı.

Günün erken saatlerinde, Doğu Guta’daki Harasta ve Duma üzerinde topçu ve füze bombardımanı nedeniyle beş sivil hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 19:39
  1. Viyana’
  2. MUHALİFLER
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