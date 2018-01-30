''Üçüncü savaş evresine geçiyoruz''

Rejimin Viyana’da düzenlenen ateşkes anlaşmasının tekrar tekrar ihlaline tepki olarak ortaya çıktığı belirtildi.

Suriyeli muhalifler, rejim güçleriyle çatışmaları sırasında BMB aracı imha etti, bir T72 tankı etkisiz hale getirildi ve aynı zamanda tünel bombası saldırısı ile düzinelerce rejim savaşçısını öldürmeyi başardı.

Günün erken saatlerinde, Doğu Guta’daki Harasta ve Duma üzerinde topçu ve füze bombardımanı nedeniyle beş sivil hayatını kaybetmişti.