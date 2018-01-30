Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Üçüncü Havalimanı 29 Ekim’de açılıyor

İstanbul 3’üncü Havalimanı inşaatında dünya rekorları kırarak ilerlediklerini belirten Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Çalışmalar aralıksız devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan itibaren 3’üncü Havalimanı’nı açmayı planlıyoruz” bilgilerini verdi.

30 Ocak 2018 Salı 11:41
Üçüncü Havalimanı 29 Ekim’de açılıyor

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan itibaren İstanbul 3. Havalimanı’nı açmayı planladıklarını belirterek, “Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnanılmaz bir hızla, bir dünya rekoru hızıyla çalışmaları sona erdirmeye gayret ediyoruz” dedi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, İstanbul’da yapımı süren 3. havalimanında inşaat çalışmalarının hızlı ilerlediğini söyledi.

ARALIKSIZ ÇALIŞILIYOR

Havaalanı inşaatında gece gündüz çalışıldığını vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:
“İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan itibaren İstanbul 3. Havalimanı’nı açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnanılmaz bir hızla, bir dünya rekoru hızıyla çalışmaları sona erdirmeye gayret ediyoruz. İnşallah şu anda mani gözükmüyor. 29 Ekim 2018 tarihinde de havalimanımızı açmış olacağız.”

Burayı çalıştıracak, işletecek sistemi kurmaya çalıştıklarını dile getiren Özdemir, “Onunla ilgili personel alımlarını yapmaya başladık, devam ediyoruz ve onları eğitiyoruz. Oradaki elektronik sistemler, bagaj sistemleri, yolcuya yapılacak servisler ve bütün sistemlerle ilgili çalışacak arkadaşlar bir taraftan eğitim alıyorlar. İnşallah açılışa kadar da bu eğitimler devam edecek ve açılış günü de bütün personelimiz hazır olacak” dedi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü’yle ilgili de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Özdemir, “Sayın Başbakanımız geçen hafta Çanakkale’ye geldiğinde bizim şantiyemizi ziyaret etti, çalışmaları denetledi ve çalışma hızının ne olduğunu, neler yaptığımızı kendisi gördü. Çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah dünyanın en uzun köprüsünü de hizmete sunacağız” diye konuştu.

Turizmde en kötü yılın 2016 olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:
“2017 yılının turizm sezonunda 33 milyon turist ülkemize geldi. Belki 2015’i yakalayamadık ama artık yaralarımızı sardık ve 2017’yi turizm açısından da iyi bir yıl olarak geçirdiğimizi söyleyebilirim. Fakat şunu söyleyeyim 2018 yılı için görünen rakamlar bizi daha da umutlandırıyor. Daha iyi bir yıl geçireceğimizi görüyoruz. İnşallah son yıllardaki, 2015 yılındaki en iyi turizm rakamlarını da 2018 yılında yakalayacağımızı tahmin ediyoruz.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 11:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ASELSAN'dan müthiş başarı
    1. ASELSAN'dan müthiş başarı
    2. Erdoğan o slogana kayıtsız kalmadı
    3. 2 köy daha ele geçirildi
    4. Erdoğan ve Yıldırım'dan 'Davutoğlu'..
    5. İran'dan flaş ABD açıklaması: DEAŞ'ı...
    6. Portakal skandal açıklamaya sahip çıktı
    7. BM'den küstah 'Zeytin Dalı Harekatı'..
    8. Ümraniye'deki cadde trafiğe kapatıldı!..
    9. Pakistan'da patlama! Ölüler var
    10. Haddini aşmaya devam ediyor!
    11. Bomba iddia: ABD'ye müdahale edilecek
    12. Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün
    13. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması
    14. CHP ''Yaşasın İslam'' denilmesinden..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti..
    16. Afrin harekatını hedef aldı!..
    17. 'PYD'yi bırakalım rezil oluyoruz'
    18. Öğretmen maaşlarında bir ilk! Aynı..
    19. ABD'den dikkat çeken Rusya itirafı
    20. Ocak’ta ihracat yüzde 15 artacak
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Çekilin, yoksa vururuz!