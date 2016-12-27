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'Üçüncü çeyrekte iç talepte toparlanma bekleniyor'

Merkez Bankası PPK toplantı özetinde, "Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla son çeyrekten itibaren iç talepte toparlanma eğiliminin başlamasının beklendiği" kaydedildi.

'Üçüncü çeyrekte iç talepte toparlanma bekleniyor'
Eklenme: 27 Aralık 2016, 16:34
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla son çeyrekten itibaren iç talepte toparlanma eğiliminin başlamasının beklendiği, küresel piyasalardaki dalgalanma ve jeopolitik risklerin ise iktisadi faaliyetteki toparlanmanın gücü konusunda aşağı yönlü risk oluşturduğu bildirildi.

Kurulun, 20 Aralık 2016'daki toplantısına ilişkin yayımladığı özetinde, temmuz ayı ortasındaki olumsuzluklar ve bayram tatillerinin uzatılmasına bağlı iş günü kayıplarının olağan takvim etkilerine kıyasla daha fazla olduğu belirtilerek, "Bu etkiler ayıklandığında üçüncü çeyrekte ekonominin yıllık bazda daralma yerine sınırlı bir büyüme kaydettiği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Özette, "Dış talep üzerindeki jeopolitik gelişmeler kaynaklı olumsuz etkilere karşın dış piyasalarda pazar çeşitlendirme esnekliği ihracatı desteklemeye devam etmektedir" denildi.

Toplantı özetinde, "Ayrıca, Rusya ile normalleşmeye başlayan ilişkiler ihracatı olumlu etkilemeye başlamıştır. Turizm sektöründeki görünümün cari denge üzerindeki olumsuz etkisi devam ederken, dış ticaret hadlerindeki gelişmelerin gecikmeli yansımaları ve kredilerin ılımlı seyri bu etkiyi sınırlamaktadır" denildi.

Özette, kredi faizlerindeki gerileme ve makroihtiyati önlemlerin etkisiyle tüketici kredilerindeki toparlanmanın devam ettiği belirtildi.

Küresel ve jeopolitik gelişmelerin yurt içi finansal piyasalara yansımaları nedeniyle ticari kredilerin zayıf seyrini koruduğuna işaret edilen özette, Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından reel sektöre yönelik alınan tedbirlerin, gelecek dönemde ticari kredi büyümesini destekleyeceği değerlendirmesine yer verildi.

Özette, küresel ekonomi politikalarına ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD politika faizi beklentilerinin yukarı yönlü güncellenmesinin, gelişmekte olan ülke finansal piyasalarında oynaklığa ve portföy çıkışlarına neden olduğu vurgulanarak, "TCMB, söz konusunu gelişmelerin döviz piyasası ve kredi koşulları üzerindeki olumsuz etkilerine karşı döviz likiditesinde dengeleyici, makro ihtiyati politikalarda destekleyici duruşunu korumaktadır" denildi.

Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla son çeyrekten itibaren iç talepte toparlanma eğiliminin başlamasının beklendiği aktarılan özette, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın gücü konusunda aşağı yönlü risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde iktisadi faaliyetin ılımlı bir büyüme sergilemesi beklenmektedir. TCMB, iktisadi faaliyetteki gelişmelerin fiyat istikrarı ve finansal istikrar üzerindeki yansımalarını yakından izlemeye devam edecektir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir."

"Sadeleşme süreci, enflasyon görünümü ve finansal istikrarı etkileyen gelişmelere bağlı olacak"

Özette, yakın dönemde küresel belirsizliklerdeki artışa bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturduğu dile getirildi.

Son dönemde gözlenen fiyat hareketleri ve hava koşullarına ilişkin mevcut öngörülerin de gıda grubunda gelecek döneme ilişkin yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğu belirtilen özette, "Öte yandan, toplam talep gelişmeleri bu etkileri sınırlamaktadır. Kurul, bu faktörlerin 2017 enflasyon görümüne dair net etkilerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi açısından, gelişmelerin yakından takip edilmesinin faydalı olacağını ifade etmiştir" değerlendirmelerine yer verildi.

Özette, tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde marjinal fonlama faizinin kasım ayında sabit tutulduğu hatırlatılarak, şunlar ifade edildi:

"Kurul, sadeleşmenin uygun bir zaman diliminde tamamlanması konusundaki görüşünü korumaktadır. Gelinen noktada, sadeleşme ile amaçlanan kazanımlar büyük ölçüde hayata geçirilmiştir. Sadeleşme sürecinde bir sonraki adımın yönü ve zamanlaması enflasyon görünümünü ve finansal istikrarı etkileyen gelişmelere bağlı olacaktır. Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir."

 
EtiketlerTürkiyeABDRusyaTürkiye Cumhuriyet Merkez BankasıTCMBMerkez Bankası
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