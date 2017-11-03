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Ucu bakın nereye çıkıyor… MİT ortaya çıkardı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde MİT Bölge Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, Suriye’nin Kamışlı kentine uzanan tünel bulundu.

03 Kasım 2017 Cuma 20:29
Ucu bakın nereye çıkıyor… MİT ortaya çıkardı

MİT Bölge Başkanlığı ile Mardin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünce terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Zeynel Abidin Mahallesi’nin sınıra sıfır noktasında, Suriye’nin Kamışlı kentine uzanan bir tünel bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine yer tespiti çalışmaları yapılarak, Zeynel Abidin Mahallesi Zeynel Abidin Sokak ile Tokay Sokak arasında kalan bölgede kazı çalışması gerçekleştirildi.  Çalışmada, 6 metre derinliğinde bir tünel bulundu. Tünelin, 12,5 metresinden sonrasının tıkalı olduğu tespit edildi. Tünelin tıkalı bölgesinde kazı çalışmalarına başlandı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 20:29
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