Ücretli öğretmenlik başvurularında yeni dönem

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ücretli öğretmenlik başvurularının 24 Ocak 2018 tarihi itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden yapılacağı belirtildi.

İşte Milli eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;

"Daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılan ücretli öğretmenlik başvurularında 24.01.2018 tarihi itibariyle yeni sisteme geçilmiştir. Bundan böyle ücretli öğretmenlik müracaatları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden dönem bittikten hemen sonra başlayıp sonraki dönemin sonuna kadar yapılabilecektir. e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmayan hiçbir adayın ücretli öğretmen olarak görevlendirmesi yapılamayacaktır. Hali hazırda ücretli öğretmen olarak görev yapanların görevlendirmeleri 1.dönem sonu itibariyle sonlandırılmış olup bu durumda bulunanların 2.dönem de görev yapabilmeleri için e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu bağlamda İlimiz eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen adayların e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir."