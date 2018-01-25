Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ücretli öğretmenlik başvurularında yeni dönem

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ücretli öğretmenlikbaşvurularında yeni dönemin başladığı açıklandı. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

25 Ocak 2018 Perşembe 15:00
Ücretli öğretmenlik başvurularında yeni dönem

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ücretli öğretmenlikbaşvurularının 24 Ocak 2018 tarihi itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden yapılacağı belirtildi. 

İşte Milli eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;

"Daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılan ücretli öğretmenlik başvurularında 24.01.2018 tarihi itibariyle yeni sisteme geçilmiştir. Bundan böyle ücretli öğretmenlik müracaatları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. 
Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden dönem bittikten hemen sonra başlayıp sonraki dönemin sonuna kadar yapılabilecektir. e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmayan hiçbir adayın ücretli öğretmen olarak görevlendirmesi yapılamayacaktır. Hali hazırda ücretli öğretmen olarak görev yapanların görevlendirmeleri 1.dönem sonu itibariyle sonlandırılmış olup bu durumda bulunanların 2.dönem de görev yapabilmeleri için e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Bu bağlamda İlimiz eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen adayların e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir."

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 15:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günün ilk yarısında rekor kırmaya devam etti
    1. Borsa günün ilk yarısında rekor..
    2. Ücretli öğretmenlik başvurularında..
    3. AB Bakanı Ömer Çelik, Timmermans ile..
    4. Antalya-Konya karayolunda ulaşıma kar..
    5. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye çağrı!
    6. Tren kimyasal madde yüklü TIR'a..
    7. Borsa bir rekor daha kırdı
    8. Başbakan Binali Yıldırım, Gökoğuz Yeri..
    9. Ünlü oyuncu takipçisinin isteğine..
    10. Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı..
    11. Ücretli öğretmenlik başvurularında..
    12. Volkan Şen'in yeni takımı şaşırttı
    13. Ankara'da 300 kişi tahliye edildi!
    14. Türk tankları Afrin'e girince..
    15. Erdoğan'la Borisov arasında önemli..
    16. Putin'den İslamî hamle! Destek..
    17. Ailesine küsünce bakın ne yapmış
    18. Korkutan görüntüler! Bu görüntüler..
    19. Trump çıldırdı: İfade vermeye hazırım
    20. 'Emekli öğretmen' deyip geçmeyin!..
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...