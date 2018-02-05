Ücretli öğretmenlerin sözleşmeli atanması Meclis’te

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın daha önce açıkladığı ücretli öğretmenlerin sözleşmeli olarak atanması konusu, Meclis’e sunulan ‘Vergi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda yer aldı. Buna göre KPSS’de taban puan üzerinde puan almış, 540 gün sigorta pirimi ödenerek diğer şartları taşıyan adaylar arasından 5 bini geçmeyecek şekilde sözleşmeli öğretmen atanabilecek.

TBMM Başkanlığı’na sunulan ‘Vergi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, ücretli öğretmenlerin sözleşmeli olarak atanmasıyla ilgili bazı hükümler de içeriyor. Buna göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış öğretmenlerden, bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olması, öğretmenliğe atanabilmek için aranan özel şartları taşımaları, KPSS’den belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları şartıyla, yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre sözleşmeli olarak atanabilecekler. Bu öğretmenlerin alanları Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenecek ve sayısı 5 bini geçemeyecek.