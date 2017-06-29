Üçpınar’da hummalı çalışma

Yunusemre Belediyesi, Üçpınar Mahallesinde hanımların da kendi el emeği göz nuru ürünlerini satabileceği pazaryeri, otopark, yeşil alan, çocuk oyun parkı ve halı sahadan oluşan proje tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında bölgede ağaç budama ve peyzaj çalışması yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, alanı güzel bir görünüme kavuşturuyor.

“Alanda peyzaj ve budama çalışmaları yapılıyor”

Projeyi kısa bir süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Üçpınar, Yuntdağı, mahallelerine ulaşım açısından merkez konumda. Burada hayata geçirilecek projeyle mahalle pazaryeri, otopark, yeşil alan, çocuk oyun parkı ve halı sahaya kavuşacak. Proje tamamlandığında üreticilerimiz, kırsal mahallelerimizde yetiştirdiği ürünleri daha iyi şartlarda, sağlıklı fiyat politikasıyla teşhir edebilecek. Şu anda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgede ağaç budama ve peyzaj çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bordür ve kilit parke taşı döşemesinin ardından eksikliklerin giderilmesi ile proje tamamlanmış olacak” diye konuştu.