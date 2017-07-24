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Üçgen'de geri sayım

Denizlililerin uzun yıllardır hayalini kurduğu Üçgen Köprülü Kavşakları projesi tüm hızıyla sürüyor. Zemini güçlendirilip ayakları tamamlanan projede İzmir-Ankara-Antalya’ya transit geçişi sağlayacak köprülerin yapımına başlandı. Çalışmaları inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Üçgen yeni haliyle Denizli’ye çok yakışacak” dedi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:17
Üçgen'de geri sayım

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın kentin trafik yoğunluğunu büyük ölçüde sonlandırmak amacıyla hayata geçirdiği Üçgen Köprülü Kavşakları projesi büyük bir hızla sürüyor. İzmir, Ankara ve Antalya karayollarının kesişim noktasında bulunan ve Denizlililerin heyecanla beklediği Üçgen Köprülü Kavşakları projesinin tamamlanmasıyla bölgedeki yoğun trafikten eser kalmayacak. Kasım ayında ilk kazması vurulan çalışmalar çerçevesinde zemini güçlendirme çalışmaları ve viyadük ayakları tamamlandı. Denizli’nin yüz akı olacak projede İzmir, Ankara Antalya yönünde transit ulaşımı sağlayacak köprü yapımı ile yine transit ulaşımı sağlayacak alt geçit yapımına başlandı. Tüm güvenlik önlemlerinin alındığı, emniyet şeritleri ile yeni ve modern görünüme kavuşacak projenin tamamlanması ile bölgedeki bekleme süreleri sonlanacak.

Verilen sözler tutuluyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hızı ile devam eden Üçgen Köprülü Kavşakları çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan’a Genel Sekreter Mustafa Ünal, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve çalışanlar eşlik etti. Yapımına başlanan İzmir-Antalya arası transit geçişi sağlayacak köprüde inceleme yapan Başkan Zolan, “Milletimize söz verdiğimiz şekilde projemize devam ediyoruz” dedi. Üçgen’in Denizli’de bütün yolların kesiştiği yer olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Burada sinyalizasyon sistemi ile uzun dakikaları bulan bekleme süreleri vardı. Vatandaşlarımız buradaki trafik sıkıntısının çözülmesini istemiş biz de söz vermiştik. Çok şükür başladık ve hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Belirli bir aşamayı geçtik, ilk olarak bu bölgede zemini güçlendirmek için 550’yeyakın kazık çakıldı” dedi.

“Trafik akışını rahatlatacak”

Bölgede zeminin sağlamlaştırıldığını vurgulayan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Köprülerin ve yolların oturacağı alanlar sağlamlaşmış oldu. Şimdi köprülerin başlangıcındayız. Denizli’de ilk kez uygulanacak olan ard germe köprü burada yapılacak. Bu sistemle birlikte göze hitap eden daha estetik daha geniş, bir yapı meydana getireceğiz. Etaplar halinde yapılmaya devam edilecek. Ben şimdiden şehrimize hayırlı olsun diyorum. Burası Denizli’ye çok yakışacak ve kentimizin trafik akışını rahatlatacak. Her türlü imkanın ve teknolojinin kullanıldığı bir kavşak olacak. Tamamlandığında vatandaşlarımız ışıkta beklemeden yollarına gidebilecek. En yakın zamanda hizmete almak için gece gündüz çalışıyoruz.”      

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:17
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