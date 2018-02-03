Uçan otomobiller geliyor

Hollanda menşeili uçan otomobil üreticisi olan Pal-V firması, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni modelini ortaya çıkartacak. Özgürlük ismini verdiği uçan otomobil, bu süreçte atılan en büyük adım olacak. Çift hava aracı motoruna sahip olan bu otomobil, hem Avrupa hem de ABD yol ve hava kanunlarına uyumlu. Pal-V CEO’su Robert Dingemanse bu uçan otomobil ile ilgili olarak “Bu seri üretim versiyon, hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir araç. Bu araç sektörün öncüsü olarak bizi, hayal kurup pratiğe dökemeyen diğer birçok firmadan ayırıyor.” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.



Diğer bazı test aşamaları ve son olarak bazı sertifika ve belgelerin tamamlanması sonucu bu uçan otomobilin önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor. Pal-V Liberty’nin ilk konseptini 2008 yılında görmüştük ve test sürüşleri 2011 yılında başlamıştı.

