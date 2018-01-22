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Uçaktan inen yolcunun valizinde 3 kilo 394 gram eroin çıktı

Atatürk Havalimanı'nda Etiyopya'dan gelen bir yolcunun valizinde yapılan kontrollerde 3 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Tanzanya uyruklu F.M.W.(49) polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 17:34
Uçaktan inen yolcunun valizinde 3 kilo 394 gram eroin çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda uçaktan inerek Türkiye'ye giriş yapmak için kontrol noktalarına gelen yolcuların valizlerini inceledi. Etiyopya Addisababa şehrinden hareket ederek 20 Ocak günü Atatürk Havalimanı'na gelen Tanzanya uyruklu F.M.W.'nin valizinde yapılan kontrollerde, valizin taban kısmına zulalanmış 3 kilo 394 gram eroin bulundu. Gözaltına alınarak emniyete getirilen F.M.W. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

F.M.W.'nin valiziyle havalimanında yürümesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 17:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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