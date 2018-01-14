Trabzon uçağındaki dehşet anları kameraya böyle yansıdı
Ankara-Trabzon uçuşu sonrası Trabzon Havalimanı'na inerken pistten çıkan uçağın içinde yolcularının yaşadığı panik yine yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.14 Ocak 2018 Pazar 10:05
Pegasus Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi Ankara-Trabzon uçağı dün gece Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. Uçakta bulunan 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.