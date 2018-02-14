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Uçakta korkunç anlar! Motor havada parçalanmaya başladı

ABD'den San Francisco'dan Hawaii'ye gitmek için havalanan uçağın motoru havada parçalanmaya başlayınca yolcular korku dolu anlar yaşadı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:27
Uçakta korkunç anlar! Motor havada parçalanmaya başladı

ABD’de San Francisco’dan Hawaii’ye gitmek için havalanan Boeing 777 tipi uçağın motoru, yolda parçalanmaya başladı.

United Airlines’a ait uçak, rotasını tamamlamadan 35 dakika önce motorunda sıkıntı çıktığı için, acil iniş yapmak durumunda kaldı. Uçak güvenlik bir şekilde indirilince, faciadan dönülmüş oldu.

Uçağın motorunun fotoğrafını sosyal medyada paylaşan yolcular, “Hayatımın en korkunç uçuşuydu” dedi.

Motoru olduğu yerden görebileceği bir koltukta oturan Google mühendislerinden Erik Haddad, soğukkanlılıkla paylaşımlar yaptı. Bunlardan birinde “Kılavuzda bununla alakalı bir şey görmüyorum” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 17:27
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