Uçaklardan atıldı: Gidin yoksa ölürsünüz...

Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasına rağmen saldırılarına devam eden Esed rejimi, Batı Halep'te bu bölgelerin kapsamına giren bazı noktalara havadan tehdit broşürleri bıraktı. Andan, Haritan ve Kefer Hamra'ya atılan broşürlerde halka bölgeyi terk etme çağrısı yapıldı.

Çatışmasızlık bölgelerine dahil olan yerleşimlere atılan broşürlerde "Suriye toprağında Nusra teröristlerine yer yok" ifadesi kullanıldı ve rejimin bölgeyi bombalayacağı belirtilerek "teslim olun ya da bölgeyi terk edin, direnmeyin" denildi.

Bir broşürde yer alan ifadeler ise şu şekilde: "Döneminiz bitti, direnişe devam etmeniz bir anlam ifade etmez. Arkadaşlarınızın güney mıntıkalarını terk ettiği gibi siz de Andan, Zehra, Haritan, Kefer Hamra bölgelerini, hayatınızı korumak için terk edin. Suriye ordusuna karşı direniş gösteren herkesi ölüm bekliyor. Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı"

Rejim güçleri attıkları broşürlerde tüm muhalif bölgelerinin çatışmasızlık bölgelerine dahil olmadığını öne sürdü. Atılan haritaya göre çatışmasızlık bölgeleri çok daha küçük bir alanı kapsıyor.



Mepanews