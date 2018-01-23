Almanya’da uçak ve helikopter çarpıştı: 4 ölü var

Rheinhausen ile Erlichsee arasında cankurtaran helikopter ile pervaneli küçük uçak çarpışmasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.

Ölenler arasında pilotlardan başka kişilerin bulunup bulunmadığı ise araştırılıyor. Karlsruhe polisi olayı aydınlatma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Uçakların nasıl çarpıştığı sorusu da aydınlık kazanmadı.