Almanya’da uçak ve helikopter çarpıştı: 4 ölü var
Almanya’nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki nükleer santral merkezi Philippsburg’ta pervaneli uçakla bir helikopter çarpıştı.23 Ocak 2018 Salı 17:13
Rheinhausen ile Erlichsee arasında cankurtaran helikopter ile pervaneli küçük uçak çarpışmasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.
Ölenler arasında pilotlardan başka kişilerin bulunup bulunmadığı ise araştırılıyor. Karlsruhe polisi olayı aydınlatma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Uçakların nasıl çarpıştığı sorusu da aydınlık kazanmadı.