Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Uçak tespit etti, sahil güvenlik yetişti

Çanakkale açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik uçağı, lastik botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan mültecileri yakaladı.

04 Temmuz 2017 Salı 10:32
Uçak tespit etti, sahil güvenlik yetişti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağı lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak mültecileri tespit etti. Sahil Güvenlik botu, 2 bebek 26 çocuk toplam 42 kişinin bulunduğu botu yakaladı.

Düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık açıklarında 42 kaçak mültecileri yakaladı. Önceki sabah 05.00 sıralarında devriye uçuşu yapan Sahil Güvenlik uçağı, İğdeli burnu önlerinde denize açılan bir bot olduğunu tespit etti. Havadan alınan görüntülerde, botta kalabalık bir grup olduğu anlaşılınca, Sahil Güvenlik botu da bölgeye hareket etti. Bot, önü kesilerek yakalandı. O anlar ise ekiplerce görüntülendi. Botta bulunan 2 bebek, 26 çocuk 11 kadın 7 erkek toplam 42 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. 36 Suriye 6'sı İran uyruklu 42 kaçak göçmen, işlemleri yapılmak üzere Ayvacık ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekiplerinin 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Ege Denizinde gerçekleştirdiği çalışmalarda toplam 182 düzensiz mülteci yakalandı.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 10:32
  1. Suriye
  2. İran
  3. Çanakkale
  4. Ege Denizi
  5. Yunanistan
  6. Ayvacık
  7. İğde
  • hürhür37 dk önce
    yunanistana iyilikmi yapıyoruz bırakın giden gitsin görmezlikten gelin biraz avrupa göçmenlerle uğraşıp kendine gelsin biraz
  • Menmet TanriverdiMenmet Tanriverdi1 sa önce
    Birak kacsinlar be
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İşte FETÖ'nün 15 Temmuz müdürleri
  1. İşte FETÖ'nün 15 Temmuz müdürleri
  2. Tren anne ve çocuğuna çarptı!
  3. Bir şarjör mermiyi 3 saniyede..
  4. 'Fenerbahçe tüm zamanların en iyisini..
  5. Bel fıtığı tedavisinde son nokta!
  6. Turistlerin valizinden çıkanlar şok..
  7. Zonguldak'ta FETÖ'den şüpheliler..
  8. 8 trilyon dolarlık kervan geliyor! Tam..
  9. Bu hamama giren terlemiyor, aksine..
  10. Yakıt tankeri böyle patladı!
  11. Dinmeyen acı: Başbağlar Katliamı
  12. Bakan Işık açıkladı! 6 kişi görevden..
  13. "Çocuğum yemek yemiyor" diyorsanız...
  14. Kütahya'da telefon dolandırıcısına..
  15. Kameni'nin dikkat çeken istatistikleri
  16. İpek Yolu'na 8 trilyon dolarlık..
  17. Öfkeli boğa sahibini öldürdü!
  18. İşte terör örgütünün silahları
  19. Hurda parçalarla traktör yaptı
  20. İran'ın asıl derdi Türkiye! Su..
Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
2 dakikada evinizdeki sıcaklığı 15 derece düşürün
2 dakikada evinizdeki sıcaklığı 15 derece düşürün