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Uçak sahile indi: 2 ölü

Portekiz’de küçük bir uçak plaja acil iniş yaptı. Uçağın sahilde bulunanlara çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:07
Uçak sahile indi: 2 ölü

Portekiz’in Almada Belediyesine bağlı Caparica bölgesindeki Sao Joao Plajı’na küçük bir uçak iniş yaptı. Uçağın sahilde bulunanlara çarpması sonucu sahildeki 50 yaşındaki bir erkekle 8 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden küçük kızın ailesinin yaralandığı bildirildi.

Uçaktaki 2 kişinin ise durumunun iyi olduğu ve polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Görgü tanıkları, uçağın acil iniş yaptığı sırada, olayda hayatını kaybedenlerin sahilde güneşlendiğini kaydetti. Uçağın neden acil iniş yaptığı ise henüz bilinmiyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:07
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