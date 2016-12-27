Uçak kazası sonrası Rusya'dan önemli karar!

İçinde 92 yolcusuyla Karadeniz'e düşen Rus uçağından kimse kurtulamadı. Rusya'yı yasa boğan bu kaza sonrası, ülkede TU-154 tipi uçakların uçuşları yasaklandı.
Eklenme: 27 Aralık 2016, 10:25
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