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Uçak kazası sonrası Rusya'dan önemli karar!

Uçak faciası sonrası Rusya, TU-154 tipi uçaklarının uçuşunu durdurdu.

Uçak kazası sonrası Rusya'dan önemli karar!
Eklenme: 27 Aralık 2016, 10:25
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İçinde 92 yolcusuyla Karadeniz'e düşen Rus uçağından kimse kurtulamadı. Rusya'yı yasa boğan bu kaza sonrası, ülkede TU-154 tipi uçakların uçuşları yasaklandı.

 
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