Uçak gövdesi parçaları Bursa'dan

EPSAN Savunma Sanayi ve Havacılık AŞ, dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ile helikopter üreticilerinden biri olan Boeing ile Airbus'a uçak gövdesi parçaları üretiyor.

Bursa'da 1987 yılında kurulan ve otomotiv sektörü için yedek parça üreten YEPSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ile 2012 yılı sonunda alt yüklenici sözleşmesi imzalayarak, havacılık sektörüne adım attı.

2013 yılında Ankara'da kurulan ikinci fabrikayı teknolojik anlamda bu sözleşmeye uygun hale getiren YEPSAN, Boeing ve Airbus uçakları için sac şekillendirme parçaları üretmeye başladı.

YEPSAN Savunma Sanayi ve Havacılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baş, yaptığı açıklamada, 4 ortaklı şirketin 31 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.

Otomotiv sektöründe yurt içi ve dışına birinci imalatçı olarak çalıştıklarını belirten Baş, savunma sanayi ve havacılık sektöründe de faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.

Havacılık sektörüne girmelerinin en büyük sebebinin milli duygular olduğunu vurgulayan Baş, şöyle konuştu:

"İçimizdeki üretim ve imal etme duygusu bizi bu alana sevk etti. Bugün coğrafi konumu itibarıyla ülkemizin hava kuvvetlerine ve sivil havacılık sektörüne ihtiyacı var. Hem silahlı kuvvetlerimiz için hem de sivil havacılık sektörü için uçak yapımı bir zaruret haline gelmiştir. Para kazanma sevdasında değiliz. Ülkemize hizmet etmek sevdasındayız. Onun için de elimizden geldiği kadar bütün görevlerin üstesinden gelmeye ve ülkemizin içine girdiği bütün konularda yer almaya çalışıyoruz. Bir uçağın gövdesi yaklaşık 1 milyondan fazla parçadan oluşuyor. Biz yaklaşık 3 bin farklı parçanın imalatını yapıyoruz. Bu parçaların alüminyum ve titanyum şekillendirmesiyle krom nikel alaşımlı şit metal parçaların şekillendirme işlemlerini yapıyoruz."

ÜRETİMDE HEDEF %100 ARTIŞ

Baş, havacılık sektöründe sertifikaların önemine değinerek, YEPSAN'ın havacılık endüstrisi için kalite ve risk yönetimi standardı belgesi olan "AS9100"e sahip olduğuna dikkati çekti.

Birinci müşterilerinin TUSAŞ olduğunu belirten Baş, şunları kaydetti:

"TUSAŞ vasıtasıyla Boeing ve Airbus parçalarının tamamını Ankara'daki fabrikamızda imal ediyoruz fakat son gelişmelerle Boeing bizi kendisine birinci imalatçı (küresel tedarikçi) seçti. Bu bizim için gurur ve onurdur. Hem de ülkemizin sivil havacılık alanındaki en büyük gelişmelerinden biridir. Bununla birlikte biz de Boeing'e hem fiyatlandırma hem de direk parça sevkiyatı yapmak istiyoruz. Bu ülkemize, hem döviz hem de bir teknik kazandırma açısından büyük bir gelişim sağlamış olacak. 2017 yılında TUSAŞ vasıtasıyla Boeing ve Airbus'e 700 bin parça imal ettik. Bu seneki üretimimiz yaklaşık bunun iki katı olacak."

Baş, TUSAŞ'ın uçakların gövdelerini, panelleri ve tünellerini imal ettiğini söyledi.

TUSAŞ'ın, Airbus A319, A320 ve A321 modelleri ve Boeing'in 737 modellerinin uçak gövde tünellerinin imalatını yapacağını belirten Baş, YEPSAN'ın da TUSAŞ'a bu tünel ve panellerin detay parçalarının üretimini yapacağını ifade etti.