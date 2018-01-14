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Trabzon'da pistten çıkan uçakla ilgili Pegasus'tan açıklama

Pegasus Havayolları, Ankara-Trabzon seferini yapan uçaklarının Trabzon Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkması ile ilgili açıklama yaptı.

14 Ocak 2018 Pazar 07:15
Trabzon'da pistten çıkan uçakla ilgili Pegasus'tan açıklama

Yapılan yazılı açıklamada "Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli 21:25 Ankara kalkışlı Ankara-Trabzon uçağının, bu akşam (14 Ocak 2018) Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisini doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 07:15
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