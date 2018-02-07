Uçağı düşürülen Rusya'dan flaş karar!
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerindeki savunma kapasitesini güçlendirdiğini açıkladı.07 Şubat 2018 Çarşamba 16:47
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Suriye'deki askeri üslerindeki savunma kapasitesini güçlendirdiğini bildirdi.
RUSYA: İDLİB'DEKİ BÖLGEYİ GÖZETLİYORUZ
Öte yandan, Rus bakanlık, Türkiye'nin İdlib'de henüz kurmadığı gözetleme noktalarının Rusya Hava-Uzay kuvvetleri tarafından gözetlendiğini açıkladı.
4 gün önce muhalifler İdlib’de bulunan gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağını düşürmüştü.
YORUM YAZ