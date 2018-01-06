Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Uçağa yetişmeye çalışan pilot aracıyla takla attı

Uçağa yetişmeye çalışan pilot, bariyerlere ve yol kenarında bulunan bir yayaya çarparak takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:48
Uçağa yetişmeye çalışan pilot aracıyla takla attı

İddiaya göre, uçağa yetişmek isteyen pilot, İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda seyir halindeyken sol tarafından başka bir aracın aniden şerit değiştirmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere vurdu ve ardından yol kenarında bulunan bir yayaya çarparak takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın çarptığı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı vatandaş daha sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza sonrası kamyonetin yola devrilmesi sonucu Basın Ekspres Yolu'nda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Polis ekipleri, yolu açabilmek için kaza yerine yakın bir inşaat şantiyesindeki kepçeden yardım istedi. Olay yerine gelen kepçe yardımıyla kamyonet düzeltilerek yol kenarına alındı. Kazada hafif yaralanan ve uzun süre kazanın şokunu atlatamayan pilot hastaneye gitmeyi kabul etmeyince ambulansta ayakta tedavi edildi.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 11:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz basınından Cenk Tosun'a ilginç benzetme
    1. İngiliz basınından Cenk Tosun'a ilginç..
    2. Havada Türk fethi, birinci olduk
    3. Öz kızına yaptıklarını gören mahalleli..
    4. Savaş kapıda! Sınıra asker yığıyor
    5. Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı
    6. İmzalar atıldı! ASELSAN üretecek ve…..
    7. Fatih Terim'e çok ağır sözler!
    8. Yolda kalan sürücülere İBB'den..
    9. Rusya'dan ABD'ye çok sert İran tepkisi!
    10. 93.000 metrekarelik arsasının tapusunu..
    11. Müftülük çağrı yaptı, cami cemaati 350..
    12. Milyoner sayısı 127 bine dayandı
    13. Savaş uçaklarına sipariş yağıyor
    14. Aracında donarak öldü
    15. AK Parti'li Belediye Başkanı'na saldırı!
    16. Ortadoğu’da yeni cephe! Video..
    17. TBMM, Avrupa'da artan İslamofobiyi..
    18. Juve'nin 1 numarası konuştu! Asamoah..
    19. AK Partili Dağ: FETÖ'nün söylemiyle..
    20. Bu ekmek israf olmuyor!
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
    O provokatör Fransız bakın kim çıktı!
    O provokatör Fransız bakın kim çıktı!
    CHP'den büyük rezalet! Bakın ne istediler
    CHP'den büyük rezalet! Bakın ne istediler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
    Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
    AK Parti il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı
    AK Parti il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı