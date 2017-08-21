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Üç üniversiteye 44 öğretim üyesi alınacak

Adıyaman, Kırklareli ve Abant İzzet Baysal üniversitelerine 44 öğretim üyesi alımı yapılacak. Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:29
Üç üniversiteye 44 öğretim üyesi alınacak

Adıyaman Üniversitesi, Diş Hekimliği, İslami İlimler, Mühendislik ve Tıp fakülteleri ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda istihdam etmek üzere 1 profesör, 10 yardımcı doçent alacak. Profesör adayları üniversitenin Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent adayları ise ilgili birimlere şahsen başvuracak.

Kırklareli Üniversitesi de 1 profesör ve 15 yardımcı doçent alınacak. İlanla ilgili tüm bilgilere üniversitenin "http://pdb.klu.edu.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Abant İzzet Baysal Üniversitesine ise 1 doçent, 16 yardımcı doçent öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, söz konusu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacak.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:29
  1. öğretim üyesi alımı
  2. Resmi Gazete
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