Üç üniversite bünyesinde iki fakülte ve enstitü kuruldu

Buna göre, bir üniversiteye bağlı iki fakülte kapatıldı, üç üniversite bünyesinde iki fakülte ve iki enstitü kuruldu. Bursa Teknik Üniversitesi’ne bağlı Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi kapatıldı. Yine aynı üniversiteye bağlı olarak; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulma kararı alındı.

Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü ile Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Aşı Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı.