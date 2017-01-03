Üç ülkenin liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün, Filistin ve Yunanistan liderleriyle görüştü. Üç lider terör saldırısını kınadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.
Eklenme: 03 Ocak 2017, 00:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün, Filistin ve Yunanistan liderleriyle görüştü. Üç lider terör saldırısını kınadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.
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