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Üç ülkede kıtlık uyarısı yapıldı...

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Yemen, Somali ve Güney Sudan'daki kolera salgınının kıtlık riskini artırdığı uyarısında bulundu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 22:41
Üç ülkede kıtlık uyarısı yapıldı...

IFRC Genel Sekreteri Senegalli Elhadj As Sy, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Doğu Afrika ve Yemen'deki kıtlığın ele alındığı panelde yaptığı konuşmada, Yemen, Somali ve Güney Sudan'da nisan ayından bu yana 220 bini aşkın kolera vakası tespit edildiğini söyledi.

Yemen'de 166 bin, Somali'de 51 bin, Güney Sudan'da da 5 bin kolera vakasına rastlandığını anlatan Sy, ocak ayından bu yana yaklaşık 2 bin 100 kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sy, BM'nin daha önce söz konusu üç ülke için "kıtlığın kapıda olduğu" uyarısı yaptığını anımsatarak, "IFRC çalışanları ve gönüllüler, koleranın daha fazla yayılmasını engellemek ve hastaları tedavi etmek için gece gündüz çalışıyor. Bununla beraber yetersiz beslenmeye çözüm bulunamazsa, çok daha fazla insan hastalanacak." dedi.

Koleranın kaynakları böldüğünü ve bunun sonucunda yetersiz beslenme ve açlıkla mücadeleye verilen dikkatin dağıldığını ifade eden Sy, bu durumun Yemen, Somali ve Güney Sudan'da kıtlık riskini şiddetlendiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) dün yapılan açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana Yemen'de kolera salgınında bin 146 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 22:41
  1. IFRC
  2. Dünya Sağlık Örgütü
  3. Birleşmiş Milletler
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